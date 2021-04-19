Сорин рассказал, чем удивила его чемпионка мира среди юниоров Степанова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказал мнение о чемпионке мира среди юниоров, 20-летней Веронике Степановой, которая в сезоне-2021/2022 будет тренироваться в его группе.

«В тренировочном процессе Вероника меня абсолютно не удивила, я не увидел ничего такого, чтобы сказать, что алмаз растёт. На заключительном этапе Кубка мира, когда её включили в состав, сказал, выходи, не ставь задач, целей, как пробежишь, так и пробежишь. В классической гонке она проявила себя с лучшей стороны, боролась за топ-30. Но потом она удивила меня на тридцатке, которую бегала, наверно, первый раз и сразу на Кубке мира. Стартовала рядом с Хагой, Каллой и смогла за ними продержаться всю гонку, доказала, что может бегать не только юниорские 5 км.

На чемпионате России удивила в спринтерской эстафете – смогла поддержать высокие скорости Наташи Непряевой и навязать борьбу. Так что предела Вероники мы пока не знаем. И в эстафете спасибо ей за волю к победе. Вероника до последнего верила, что бронза возможна, даже когда перед последним подъёмом было отставание в 12 секунд. Это не отыгрывается, другая бы уже бросила бежать и перестала бороться, а она боролась до конца и заслужила бронзу.

Но заранее не стал бы говорить о Веронике, как о звезде, что она в следующем сезоне ворвётся в элиту мировых лыж. Нет, но она показывает достойные результаты. Давно у нас не было таких юниорок, которые по женщинам могли бы себя проявлять. Поживём-увидим, но не нужно сейчас вешать на неё ярлык надежды лыжного спорта. Нужно, чтобы спортсменка постепенно развивалась, проявляла талант, трудилась, исправляла имеющиеся ошибки, подтягивала слабые стороны», — сказал Сорин на YouTube-канале проекта «На лыжи».