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Ступак показала фото в купальнике под душем. Губерниев отреагировал

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с отдыха. Юлия в купальнике принимает душ под открытым небом.



«Знаю-знаю, что соскучились по спортивным фоткам, но пока только такие», — подписала фото Ступак.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях сошлись во мнении, что подобные снимки красивой женщины даже лучше, чем спортивные.

rubailo_anna: Такие тоже нужны. Очаровательная молодая мамочка и жена.



andreishilovskii5: Прекрасна!!!



osintat2020: Юля — красотка!



lilichka551: Очень красивое фото.



popova_olga73: Отдых — это круто!!!



galeeva24: Красавица!!!



ioannchik: Очень красивое фото! Как будто вы соприкоснулись с природой.

dj_fargooo_007: Такие даже лучше, чем спортивные.

С мнением подписчиков согласился и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который написал: «Не, мы скучаем по походам в номера…»