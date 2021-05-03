Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Ступак показала фото в купальнике под душем. Губерниев отреагировал

Ступак показала фото в купальнике под душем. Губерниев отреагировал
Лыжи / Другие 0
Аудио-версия:

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с отдыха. Юлия в купальнике принимает душ под открытым небом.

«Знаю-знаю, что соскучились по спортивным фоткам, но пока только такие», — подписала фото Ступак.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях сошлись во мнении, что подобные снимки красивой женщины даже лучше, чем спортивные.

rubailo_anna: Такие тоже нужны. Очаровательная молодая мамочка и жена.

andreishilovskii5: Прекрасна!!!

osintat2020: Юля — красотка!

lilichka551: Очень красивое фото.

popova_olga73: Отдых — это круто!!!

galeeva24: Красавица!!!

ioannchik: Очень красивое фото! Как будто вы соприкоснулись с природой.

dj_fargooo_007: Такие даже лучше, чем спортивные.

С мнением подписчиков согласился и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который написал: «Не, мы скучаем по походам в номера…»

Российская лыжница победила в стиле Большунова. Полное доминирование от Ступак!
На церемонии награждения, конечно, были фирменные танцы от Юли.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021