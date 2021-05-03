Ступак показала фото в купальнике под душем. Губерниев отреагировал

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с отдыха. Юлия в купальнике принимает душ под открытым небом.
«Знаю-знаю, что соскучились по спортивным фоткам, но пока только такие», — подписала фото Ступак.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Подписчики в комментариях сошлись во мнении, что подобные снимки красивой женщины даже лучше, чем спортивные.
rubailo_anna: Такие тоже нужны. Очаровательная молодая мамочка и жена.
andreishilovskii5: Прекрасна!!!
osintat2020: Юля — красотка!
lilichka551: Очень красивое фото.
popova_olga73: Отдых — это круто!!!
galeeva24: Красавица!!!
ioannchik: Очень красивое фото! Как будто вы соприкоснулись с природой.
dj_fargooo_007: Такие даже лучше, чем спортивные.
С мнением подписчиков согласился и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который написал: «Не, мы скучаем по походам в номера…»
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