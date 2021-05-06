Чемпионка ОИ лыжница Терезе Йохауг выступит в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг примет участие в олимпийской квалификации в беге на 10 000 м. Забег состоится в субботу, 8 мая. Об этом сообщает норвежское издание NRK.
В 2019 году Йохауг одержала победу на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике. Спортсменка победила на дистанции 10 000 м.
«Появилась возможность, и это может быть единственная возможность пробежать 10 000 м в этом году. Она хочет попытаться. Цель — выполнить квалификационный норматив.
Выступит ли Терезе на Олимпиаде, если квалифицируется? Пока мы об этом не думали», — сказал Йорн Эрнст, менеджер Йохауг.
Личный рекорд Йохауг на 10 000 м — 31.40,67, квалификационный норматив — 31.25.
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