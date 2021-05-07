«Думала, впаду в депрессию». Чемпионка ОИ Эстберг пожаловалась на проблемы со здоровьем

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ингвильд Флугстад Эстберг рассказала о переживаниях, связанных с травмой. Эстберг пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы ноги.

По словам спортсменки, ей было сложно выстроить режим питания на фоне травмы.

«В спорте высших достижений нужно соблюдать баланс (между питанием и тренировками. — Прим. «Чемпионата»). Некоторым это даётся труднее. Для меня это оказалось тяжело. Иногда я тренировалась излишне усердно, и это вышло за пределы моего здоровья.

Что мне помогло? То, что мы собрали команду вокруг меня: врачи, диетологи, тренеры, психологи. Думала, что впаду в сильную депрессию. Но я высоко держала голову», — приводит слова Ингвильд Эстберг TV2.