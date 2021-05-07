«Думала, впаду в депрессию». Чемпионка ОИ Эстберг пожаловалась на проблемы со здоровьем
Лыжи / Кубок мира 0
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ингвильд Флугстад Эстберг рассказала о переживаниях, связанных с травмой. Эстберг пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы ноги.
По словам спортсменки, ей было сложно выстроить режим питания на фоне травмы.
«В спорте высших достижений нужно соблюдать баланс (между питанием и тренировками. — Прим. «Чемпионата»). Некоторым это даётся труднее. Для меня это оказалось тяжело. Иногда я тренировалась излишне усердно, и это вышло за пределы моего здоровья.
Что мне помогло? То, что мы собрали команду вокруг меня: врачи, диетологи, тренеры, психологи. Думала, что впаду в сильную депрессию. Но я высоко держала голову», — приводит слова Ингвильд Эстберг TV2.
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