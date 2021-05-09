Сборная США назвала состав на олимпийский сезон
Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США назвала состав национальной сборной по лыжным гонкам на олимпийский сезон – 2021/2022. Команда разделена на два состава, но первый сбор проведёт вместе 15–28 мая в Орегоне.
Сборная США на сезон-2021/2022
Команда А
Женщины: Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Хэйли Свирбул
Мужчины: Гус Шумахер, Джеймс Клинтон Скунмейкер
Команда B
Женщины: Джулия Керн, Кэтрин Огден, Сидни Палмер-Леджер
Мужчины: Кевин Больгер, Скотт Паттерсон, Логан Ханнеман
В сезоне-2020/2021 Джессика Диггинс стала первой в истории американской лыжницей, завоевавшей по итогам Кубка мира «Большой хрустальный глобус». Также Диггинс является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2013 года в командном спринте.
Лучшая лыжница сезона Джессика Диггинс призвала прекратить обсуждать фигуры спортсменок
Рекомендуем вам
- 9 мая 2021
-
23:41
- 8 мая 2021
-
19:07
-
15:07
-
14:13
-
13:22
- 7 мая 2021
-
20:23
-
13:29
-
11:24
- 6 мая 2021
-
19:11
-
16:22
-
16:03
-
14:26
-
14:03
-
13:51
-
12:07
-
11:28
-
11:04
-
10:46
-
08:03
- 5 мая 2021
-
17:51
-
08:38
- 4 мая 2021
-
23:25
-
20:45
-
18:00
-
17:18
-
17:16
-
12:40
-
08:41
- 3 мая 2021
-
21:02
-
20:26
-
15:27
-
14:07
-
13:38
-
09:09
- 2 мая 2021
-
23:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам