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Сборная США назвала состав на олимпийский сезон

Сборная США назвала состав на олимпийский сезон
Лыжи / Другие 0

Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США назвала состав национальной сборной по лыжным гонкам на олимпийский сезон – 2021/2022. Команда разделена на два состава, но первый сбор проведёт вместе 15–28 мая в Орегоне.

Сборная США на сезон-2021/2022
Команда А

Женщины: Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Хэйли Свирбул
Мужчины: Гус Шумахер, Джеймс Клинтон Скунмейкер

Команда B

Женщины: Джулия Керн, Кэтрин Огден, Сидни Палмер-Леджер
Мужчины: Кевин Больгер, Скотт Паттерсон, Логан Ханнеман

В сезоне-2020/2021 Джессика Диггинс стала первой в истории американской лыжницей, завоевавшей по итогам Кубка мира «Большой хрустальный глобус». Также Диггинс является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2013 года в командном спринте.

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