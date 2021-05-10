«Не знаю, кто там его уже на пенсию провожает». Юлия Ступак — о Сергее Устюгове

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своём отношении к партнёру по группе Маркуса Крамера — двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову.
«Я ему так и говорю: «Серёга, на тебя равняются тысячи. Ты настолько одарённый, ты талантище, у тебя всё есть, перед тобой всё открыто. Просто чуть-чуть где-то настроить разум и тело».
Я не знаю, кто там его уже на пенсию провожает. Человеку нужно просто обрести какую-то уверенность, он поймает эту волну, и всё пойдёт как по маслу.
На чемпионате мира в спринте он бежал финал. Я стояла и молила: «Господи, дай ему медаль, прошу. Просто из-за того, что он её заслужил очень сильно». Я понимала, что соперники сильные и будет трудно, но думаю: он заслужил, он заслужил. Когда-то же срабатывает тот фактор, что ты не сильнее всех, а ты просто заслужил.
Все одинаково заслужили, но ему очень много плохого воздалось – не по его желанию и ошибкам. С той же Олимпиадой. За что вообще человека туда не допустили? Он мог приехать туда, и медали эти надеть на шею и уехать», – сказала Ступак в интервью «Матч ТВ».
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