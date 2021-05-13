Чемпионка ОИ Юстина Ковальчик намекнула на беременность. Фото
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик намекнула, что в скором времени станет мамой, опубликовав соответствующее фото в «Твиттере». На снимке можно заметить, как живот спортсменки заметно округлился.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Юстины Ковальчик.
38-летняя Юстина Ковальчик — двукратная олимпийская чемпионка (2010 и 2014), двукратная чемпионка мира 2009 года, четырёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Пять раз подряд (2009—2013) признавалась лучшим спортсменом года в Польше (как среди женщин, так и мужчин). Участница четырёх Олимпийских игр и девяти чемпионатов мира. По количеству побед и мест на подиуме на этапах Кубка мира уступает лишь норвежке Марит Бьорген.
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