Йоханнес Клебо отрастил пышную шевелюру. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сменил имидж. Норвежский спортсмен отрастил пышную шевелюру, в сезоне-2020/2021 он выступал с гораздо более короткой стрижкой.
Фото: https://www.instagram.com/p/CQofKq2L-3L/
Фото: https://www.instagram.com/p/CQofKq2L-3L/
Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Йоханнеса Клебо на свадьбу, которая состоялась 24 апреля. Позднее Большунов рассказал, что норвежский спортсмен отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу. Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон-2021/2022.
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