Йоханнес Клебо подробно рассказал о своих тренировках

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о тонкостях своей подготовки к новому сезону.
«Я должен быть осторожен во всём, что делаю – в тренировках и питании, и использовать как фундамент то, чего добился ранее. Надеюсь, что смогу сделать несколько шагов вперёд в дистанционных гонках, но при этом не потерять спринтерские качества.
Я люблю бегать, но велосипед – это тоже круто. Длинные тренировки закладывают базу. На велосипеде ты можешь сделать тренировку ещё длиннее, при этом мышцы и сердце хорошо поработают, но нагрузка на организм будет меньше, чем во время бега.
Длинные тренировки развивают общую выносливость. Если это бег, то я просто надеваю кроссовки и бегу. Такая тренировка занимает примерно 3 часа.
Моя лучшая интенсивная тренировка в межсезонье это интервалы 6х10 мин на лыжероллерах при пороговой интенсивности, она эффективна, и её можно варьировать. Иногда мы проводим 20-минутный интервал, а иногда длительность ускорения достигает 40-50 мин. Это развивает мощность, а если ты проводишь её на лыжероллерной трассе с подъемами и спусками, то она также полезна для скоростных качеств.
Пороговые интервалы увеличивают мощность и делают так, что ты можешь бежать быстрее без закисления. Это важно. Поэтому в такой тренировке фокус на время в зоне пороговой интенсивности.
Как правило, я трачу 20-30 мин на спокойную разминку до того, как начинаю интервалы. Между каждым ускорением только короткая пауза, которой хватает для глотка воды. Потом я начинаю следующее ускорение. После последнего интервала я провожу спокойную заминку", — приводит слова Клебо Langrenn.
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