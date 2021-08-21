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Погибла российская лыжница, пострадавшая на тренировке по лыжероллерам

Погибла российская лыжница, пострадавшая на тренировке по лыжероллерам
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Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам. 16-летняя спортсменка разбила голову при падении на лыжероллерной трассе. Гаджиева была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Она является неоднократным победителем и призёром областных соревнований.

Девушка была в шлеме, но удар оказался фатальным. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в одну из саровских больниц, однако спасти её не удалось. Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила свои соболезнования по поводу гибели спортсменки.

Напомним, трагедия произошла 9 августа в лагере «Лесная поляна». 16-летняя Гаджиева, участница одной из юношеских сборных команд по лыжным гонкам во время тренировки на лыжероллерах набрала большую скорость, не смогла удержаться на ногах, упала и ударилась головой.

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