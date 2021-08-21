Погибла российская лыжница, пострадавшая на тренировке по лыжероллерам

Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам. 16-летняя спортсменка разбила голову при падении на лыжероллерной трассе. Гаджиева была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Она является неоднократным победителем и призёром областных соревнований.
Девушка была в шлеме, но удар оказался фатальным. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в одну из саровских больниц, однако спасти её не удалось. Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила свои соболезнования по поводу гибели спортсменки.
Напомним, трагедия произошла 9 августа в лагере «Лесная поляна». 16-летняя Гаджиева, участница одной из юношеских сборных команд по лыжным гонкам во время тренировки на лыжероллерах набрала большую скорость, не смогла удержаться на ногах, упала и ударилась головой.
- 21 августа 2021
-
16:49
-
16:40
-
16:19
-
14:57
-
14:24
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
- 12 августа 2021
-
16:21
-
11:58
- 11 августа 2021
-
17:47
-
16:25
- 10 августа 2021
-
11:41
- 8 августа 2021
-
17:30
-
16:40
- 5 августа 2021
-
22:52
-
22:14
-
14:05
- 4 августа 2021
-
23:16
- 28 июля 2021
-
23:06
- 22 июля 2021
-
00:58
- 21 июля 2021
-
23:17
- 20 июля 2021
-
16:42
- 17 июля 2021
-
18:59
-
18:38
- 15 июля 2021
-
10:54
-
10:50