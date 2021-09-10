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Терезе Йохауг поддержала идею увеличения протяжённости женских лыжных гонок

Терезе Йохауг поддержала идею увеличения протяжённости женских лыжных гонок
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14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг поддержала идею шведских лыжниц увеличить дистанцию марафона до 50 км, чтобы женщины и мужчины бежали дистанцию одной протяжённости.

«Да, я всегда отвечаю, что поддерживаю 50 км для женщин. Но потом меня обвиняют в разрушении спорта, поскольку будут большие отрывы. Не понимаю, его хотят люди», — приводит слова Йохауг NRK.

По окончании сезона-2020/2021 с инициативой сделать одинаковыми дистанции в лыжном спорте как у мужчин, так и у женщин выступили лидеры сборной Швеции Фрида Карлссон и Линн Сван, которые считают оскорбительным для себя бежать более короткие дистанции. В Норвегии их предложение пришлось по душе только Йохауг.

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