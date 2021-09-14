Йоханнес Клебо прокомментировал соперничество с Александром Большуновым

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал соперничество с лидером сборной России, чемпионом мира 2021 года в скиатлоне Александром Большуновым.

«Он должен заниматься своими делами, я — своими. Я соблюдал бы осторожность, рассказывая о своих тренировках. Он должен сделать так же. Я не стану выступать и рассказывать, как его победить. Поживём — увидим.

Общались ли мы с зимы? Нет, вообще ничего. Я ничего не слышал о нём и не говорил с ним. Я увижу его уже на старте в Руке (на первом этапе очередного сезона Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клебо издание VG.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 26 ноября.