Никита Смирнов завоевал бронзу в «разделке» на юниорском ЧМ по лыжероллерам

Россиянин Никита Смирнов стал бронзовым призёром чемпионата мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия), в коньковой гонке на 13 км с раздельным стартом. Победу в соревнованиях юниоров одержал украинец Александр Лисогор. На 12,3 секунды медленнее оказался итальянец Аксель Артуси. Смирнов отстал от лидера на 45,6 сек.

В топ-10 также вошли россияне Олег Поляков (7-е место, отставание 1.04,9) и Максим Липкин (9-е место, +1.13,4).

17-е время показал россиянин Андрей Васин (+2.12,3).

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.