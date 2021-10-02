Четырёхкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья впервые стал отцом

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, швейцарец Дарио Колонья рассказал о рождении сына.

Мальчик, которого назвали Леано, появился на свет 22 сентября. На матери своего сына, Лауре Бухер, Колонья женился в прошлом году. Это первый ребёнок пары.

«Любовь с первого взгляда. Леано – 22.09.2021», – подписал Колонья семейное фото на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарио Колоньи в «Инстаграме».

Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи также выиграл скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира, четырёхкратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски».