Тренер сборной России объяснил, почему Большунов не тренируется на снегу до ноября

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал, почему его подопечные отказались от тренировок на снегу до начала ноября. В настоящее время спортсмены из группы Бородавко проводят беговые и лыжероллерные тренировки.

«Перед сезоном есть два места, где можно найти снег: на леднике на высоте и в туннеле. Мы дважды пробовали тренировки в туннеле, и оба раза после этого заболела половина команды. Высота же — вещь опасная. Тренироваться на высоте 2700 м над уровнем моря непросто. Только медленные движения, да и те в борьбе с ветром. Это не лыжные гонки, а ходьба на лыжах.

Невозможны и технические тренировки. Как только спортсмен начинает двигаться немного быстрее, пульс сразу же подскакивает. Мы становимся на лыжи в начале ноября, и 5-7 дней обычно достаточно, чтобы восстановить ощущение снега», — приводит слова Бородавко Daily Skier.