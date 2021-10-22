Йоханнес Клебо: отпраздновал день рождения интервальной тренировкой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поблагодарил за поздравления с днём рождения. Сегодня, 22 октября, Клебо исполнилось 25 лет.
«Спасибо за все добрые послания, которые я получил сегодня — в свой день рождения… Это очень много значит для меня. Я отпраздновал этот день интервальной тренировкой, которая последние пару лет была и остаётся одной из моих слабостей. Чтобы совершенствоваться и подготовиться к предстоящему сезону, я делаю свою работу по максимуму и тщательно. Нет ничего лучше, чем ощущать улучшение в том, над чем усердно работаешь. Увидим, оправдано ли это чувство. В любом случае это отличный способ отпраздновать мой день рождения», — написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».
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