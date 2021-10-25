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Йоханнес Клебо и другие норвежские спринтеры провели первую тренировку на снегу

Йоханнес Клебо и другие норвежские спринтеры провели первую тренировку на снегу
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе со спринтерской сборной Норвегии провёл первую тренировку на снегу при подготовке к олимпийскому сезону – 2021/2022. Это первая практика норвежцев на лыжах с июня.

Норвежские спринтеры проводят высотный сбор в Ливиньо (Италия). Снег там выпадает ночью, а за день тает. Поэтому подопечные Арильда Монсена сумели пройти на лыжах по тропе протяжённостью всего в 1 км.

Клебо поделился впечатлениями о первой тренировке на снегу. «Слишком коротко», — приводит слова Йоханнеса TV2. «Сбор пока проходит очень успешно. Погода в это время года может меняться, но у нас всегда были отличные условия», — добавил тренер спринтерской группы Монсен.

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