Тренер сборной России рассказал, как будет использоваться тредбан, купленный ОКР

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, какое применение будет найдено тредбану, приобретённому Олимпийским комитетом России (ОКР). Тредбан — профессиональное оборудование для проведения физиологических исследований и совершенствования техники классических и коньковых способов передвижения на лыжероллерах.
«Опробовали роллерный тредбан. Ждали этого чуть раньше, но ковидные дела не позволили вовремя прислать специалистов из Швеции. Насколько я знаю, устанавливали тредбан наши, по видеосвязи со шведами. Поэтому хотели установить всё качественно, чтобы потом не пришлось ремонтировать. От установки зависит очень многое – оборудование непростое, малейшая деталь потом может сказаться на работе тредбана. Долго устанавливали, но слава богу, что установили.
Думаю, установили достаточно качественно, и с весны со следующего сезона начнём проводить функциональные тесты. Вполне возможно, что проживающие в Москве спортсмены будут использовать тредбан в тренировочном процессе. Мой спортсмен приехал – в один день потренировался, провёл тренировку, посмотрел на себя, а на следующий день делал интервальную работу, работу с газоанализатором, взяли лактат. Всё было достаточно удобно. Мы помогли ребятам из олимпийского комитета протестировать тредбан, а сами решили свои тренировочные задачи», — цитирует Сорина Eurosport.ru.
- 28 октября 2021
-
13:44
-
13:23
-
12:32
-
12:29
-
12:13
-
00:15
- 27 октября 2021
-
23:20
-
19:24
-
15:11
-
14:07
-
12:26
-
11:27
-
05:34
-
00:49
- 26 октября 2021
-
23:57
-
22:42
-
19:56
-
19:30
-
16:35
-
14:04
-
10:58
- 25 октября 2021
-
23:26
-
23:17
-
19:27
-
15:40
-
13:17
- 24 октября 2021
-
11:41
-
11:21
-
11:09
- 23 октября 2021
-
20:20
-
15:25
-
12:16
-
12:06
-
11:25
-
11:13