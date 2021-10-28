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Тренер сборной России рассказал, как будет использоваться тредбан, купленный ОКР

Тренер сборной России рассказал, как будет использоваться тредбан, купленный ОКР
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, какое применение будет найдено тредбану, приобретённому Олимпийским комитетом России (ОКР). Тредбан — профессиональное оборудование для проведения физиологических исследований и совершенствования техники классических и коньковых способов передвижения на лыжероллерах.

«Опробовали роллерный тредбан. Ждали этого чуть раньше, но ковидные дела не позволили вовремя прислать специалистов из Швеции. Насколько я знаю, устанавливали тредбан наши, по видеосвязи со шведами. Поэтому хотели установить всё качественно, чтобы потом не пришлось ремонтировать. От установки зависит очень многое – оборудование непростое, малейшая деталь потом может сказаться на работе тредбана. Долго устанавливали, но слава богу, что установили.

Думаю, установили достаточно качественно, и с весны со следующего сезона начнём проводить функциональные тесты. Вполне возможно, что проживающие в Москве спортсмены будут использовать тредбан в тренировочном процессе. Мой спортсмен приехал – в один день потренировался, провёл тренировку, посмотрел на себя, а на следующий день делал интервальную работу, работу с газоанализатором, взяли лактат. Всё было достаточно удобно. Мы помогли ребятам из олимпийского комитета протестировать тредбан, а сами решили свои тренировочные задачи», — цитирует Сорина Eurosport.ru.

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