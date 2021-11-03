Елена Вяльбе признала, что Александр Большунов может пропустить первые этапы Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не исключила, что лидер мужской национальной команды Александр Большунов, который недавно перенёс операцию на челюсти, пропустит первые этапы сезона-2021/2022 Кубка мира. Сезон стартует в Руке (Финляндия) в конце ноября.

«Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Речь идёт и о первых стартах на Кубке мира. Пока идёт процесс восстановления», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

