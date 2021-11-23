Братья Бё извинились перед Сергеем Устюговым за то, что перепутали его с Евгением

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё извинились перед российским лыжником Сергем Устюговым за то, что перепутали его с российским биатлонистом Евгением Устюговым.
«Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил.
Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен», — приводит слова Сергея Устюгова «Спорт-экспресс».
Напомним, братья Бё допустили ошибку в автобиографической книге. В одной из цитат Тарьея вместо биатлониста Евгения Устюгова упоминается лыжник Сергей Устюгов. Старший Бё комментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он завоевал 3 золота и 2 бронзы. Масс-старт стал единственной гонкой, где старший Бё не сумел войти в тройку призёров, тогда он стал четвёртым, Евгений Устюгов завоевал серебро. Ранее Устюгова лишили золота Олимпийских игр – 2014 в Сочи (Россия) в эстафете из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.
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