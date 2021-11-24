На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам ожидаются сильные морозы
Поделиться
Первый этап очередного сезона Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) может пройти в условиях непривычно низких температур. Об этом сообщает финское издание Yle.fi.
«В пятницу будет около 15 градусов ниже нуля. В субботу, наверное, будет холоднее всего. Ночью может быть минус 20-25 градусов.
Дневная температура может быть чуть выше минус 20 градусов. Такие температуры не являются типичными для Руки в это время года», — рассказала метеоролог Нина Карусто.
Если температура воздуха перед гонкой опустится до -20 градусов Цельсия, организаторы могут перенести или отменить соревнование.
Этап Кубка мира в Руке стартует в пятницу, 26 ноября. В этот день мужчины и женщины поборются за победу в спринте.
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
11:28
-
11:17
-
10:40
- 23 ноября 2021
-
22:16
-
21:49
-
21:35
-
21:01
-
20:42
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
18:13
-
13:52
-
12:19
-
10:36
-
10:31
-
09:17
-
09:06
- 22 ноября 2021
-
23:50
-
22:23
-
22:13
-
22:03
-
21:11
-
20:38
-
19:27
-
19:21
-
18:42
-
15:29
-
15:20
-
15:00
-
13:39
-
11:16
- 21 ноября 2021
-
18:23
-
17:50
-
17:06
Партнерский контент