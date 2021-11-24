На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам ожидаются сильные морозы

Первый этап очередного сезона Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) может пройти в условиях непривычно низких температур. Об этом сообщает финское издание Yle.fi.

«В пятницу будет около 15 градусов ниже нуля. В субботу, наверное, будет холоднее всего. Ночью может быть минус 20-25 градусов.

Дневная температура может быть чуть выше минус 20 градусов. Такие температуры не являются типичными для Руки в это время года», — рассказала метеоролог Нина Карусто.

Если температура воздуха перед гонкой опустится до -20 градусов Цельсия, организаторы могут перенести или отменить соревнование.

Этап Кубка мира в Руке стартует в пятницу, 26 ноября. В этот день мужчины и женщины поборются за победу в спринте.