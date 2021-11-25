Александр Большунов раскрыл подробности аварии, из-за которой ему провели операцию
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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился подробностями велосипедной аварии в межсезонье-2021, из-за которой ему провели операцию на челюсти.
«Я ехал слишком быстро! Дорога была сложной, я потерял управление и взлетел в воздух. Скорость была примерно 70 километров в час. Моё тело было фактически избито, и всё закончилось больницей. Просто удивительно, что я избежал переломов.
Также у меня долгое время были проблемы с ахиллом. Из-за этого мне пришлось тренироваться чуть иначе. Ещё и зубы после той аварии стали жёстко двигаться, а это означало операцию. Подготовка к олимпийскому сезону прошла не так, как я хотел», — приводятся слова Большунова на сайте норвежского телеканала TV2.
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