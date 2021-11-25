«Колхоз TV». Аналитик сборной России — о трансляциях лыжных гонок на «Матч ТВ»

Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков критически высказался в адрес трансляций на телеканале «Матч ТВ».

«Друзья, не ждите, пожалуйста, от меня видосов и вообще какого-либо контента в ближайший уик-энд… В предыдущие два уик-энда я включался только потому, что никакой альтернативы не было, а болельщики очень ждали трансляций.

Сейчас же будут телетрансляции и всё такое прочее. Пусть вас в эти выходные развлекают «Колхоз TV», а также богоподобный Eurosport с комментариями профессионалов своего комментаторского дела. Я надеюсь, вы поняли, что такое «Колхоз TV». Eurosport — норм, а «Колхоз TV» больше для домохозяек.

Надеюсь, вам этого хватит сполна, друзья. Потому что Анатолий просто-напросто в ауте после двух прошедших соревновательных уик-эндов. Анатолий не робот и выхолощен практически полностью. Это не его работа, и по энергозатратам на создание контента не стоит сравнивать Анатолия с другими блогерами, кои радовали вас контентом в эти дни. Это разные плоскости, и это нужно понимать.

Одно дело — почесать языком без траты дополнительного времени на сиё действо, другое — обработать контент и выложить его в удобоваримой форме, приятной глазу и со своими комментариями. Вы должны это понимать, друзья.

Так что надеюсь на ваше понимание. А Анатолий будет потихоньку отходить и хотя бы пробовать подчищать хвосты в работе, напрямую касающейся его обязанностей», — написал Волков в «сториз» своего «инстаграма».

Стоит отметить, что спустя несколько десятков минут после публикации Анатолий удалил данный пост из социальной сети.