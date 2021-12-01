Французский журнал: русские убеждены — контратака Клебо будет неизбежной. И ужасной

На сайте французского журнала Nordic Magazine вышла статья, посвящённая победе российского лыжника Александра Терентьева в спринте классическим ходом на первом этапе сезона-2021/2022 Кубка мира в Руке (Финляндия). Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, который до старта считался главным фаворитом состязания.
«Одержав победу на первом этапе, Александр Терентьев попал в другой мир. В минувшие выходные Россия открыла для себя героя.
Юрий Бородавко надеется, что его новый самородок обретёт уверенность и избежит тактических ошибок. Пока же он едва ли не сожалеет (что Терентьев не потянет роли лидера команды. — Прим. «Чемпионата»). Однако Александру придётся сделать это. Поскольку русские убеждены: контратака Клебо будет неизбежной. И ужасной», — отмечается в материале на сайте издания.
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