Французский журнал: русские убеждены — контратака Клебо будет неизбежной. И ужасной

На сайте французского журнала Nordic Magazine вышла статья, посвящённая победе российского лыжника Александра Терентьева в спринте классическим ходом на первом этапе сезона-2021/2022 Кубка мира в Руке (Финляндия). Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, который до старта считался главным фаворитом состязания.

«Одержав победу на первом этапе, Александр Терентьев попал в другой мир. В минувшие выходные Россия открыла для себя героя.

Юрий Бородавко надеется, что его новый самородок обретёт уверенность и избежит тактических ошибок. Пока же он едва ли не сожалеет (что Терентьев не потянет роли лидера команды. — Прим. «Чемпионата»). Однако Александру придётся сделать это. Поскольку русские убеждены: контратака Клебо будет неизбежной. И ужасной», — отмечается в материале на сайте издания.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.