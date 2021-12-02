Лыжница Степанова: мы прервём доминирование норвежек и шведок. Я уже и не вижу его

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова заявила, что доминированию Норвегии и Швеции в женских лыжных гонках скоро придёт конец.
«Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезе Йохауг. Но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнём её догонять и перегонять. Может быть, не я лично, потому длинные дистанции — не мой конёк, но нынешние российские юниорки точно», — приводит слова Степановой Sports.ru.
В сезоне-2020/2021 Степанова выиграла гонку на 5 км свободным стилем на юниорском чемпионате мира. После этого лыжница была включена в состав основной сборной России на чемпионат мира, а затем дебютировала на Кубке мира.
На прошедших ранее контрольных стартах сборной России в Муонио (Финляндия) Степанова заняла 13-е место в классической «разделке» на 10 км, а в коньковой гонке стала третьей.
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