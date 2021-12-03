Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия сократила отставание от России

По итогам спринтерской гонки свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) сборная России сохранила лидерство в мужском Кубке наций. Однако отрыв от сборной Норвегии сократился. После этапа в Руке он составлял 263 балла, а теперь норвежские лыжники приблизились на расстояние 98 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Россия — 669.

2. Норвегия — 571.

3. Финляндия — 261.

4. Франция — 224.

5. Швеция — 149.

6. США — 149.

7. Германия — 101.

8. Италия — 97.

9. Чехия — 82.

10. Канада — 75.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторым финишировал его соотечественник Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве. Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.