Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия сократила отставание от России

По итогам спринтерской гонки свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) сборная России сохранила лидерство в мужском Кубке наций. Однако отрыв от сборной Норвегии сократился. После этапа в Руке он составлял 263 балла, а теперь норвежские лыжники приблизились на расстояние 98 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Россия — 669.
2. Норвегия — 571.
3. Финляндия — 261.
4. Франция — 224.
5. Швеция — 149.
6. США — 149.
7. Германия — 101.
8. Италия — 97.
9. Чехия — 82.
10. Канада — 75.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторым финишировал его соотечественник Томас Хёлланд Ларсен. Бронзу завоевал француз Ришар Жуве. Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
- 3 декабря 2021
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