Тренер сборной России оценил выступление лыжниц в квалификации спринта в Лиллехаммере

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление подопечных в квалификации женского спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли в четвертьфинал, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина и Лилия Васильева — нет.

«Пробежали, конечно, хуже ожиданий. Были уверены, что Юля и Наташа смогут пройти квалификацию. Объясняется всё скоростями. После спуска девчонки проигрывали более трёх секунд. Дело не в лыжах, а в максимальной скорости, которую наши девчонки могут развивать. У этого круга есть определённые требования к скорости.

Да, мы недорабатываем в спринте, но такой цели в этом году и не стояло. Наверное, должны были попадать в забеги, но это не трагедия», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.