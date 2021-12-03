Маркус Крамер: мы сейчас не в лучшей форме. Это правда, которую нужно признать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление спортсменов своей группы в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.



Юлия Ступак не прошла дальше квалификации, заняв обидное 31-е место, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов вылетели на стадии четвертьфиналов.

«Конечно, это не то, чего мы хотели. Уже в квалификации всё было не очень хорошо. В забегах получше, но нам немного не хватило удачи — третьи и четвёртые места, очень близко к выходу в полуфиналы, но нас там не оказалось. Недостаточно хорошо сегодня всё прошло.

Я был очень счастлив на прошлой неделе после выступления Устюгова и Мальцева, и Юля на классическом спринте была в порядке, но сегодня — не то, что мы хотим. Вылет в четвертьфинале нельзя назвать нашей целью.

Трасса слишком быстрая, скоростная для наших лыжников? Нет-нет, после нижней точки начинается длинный подъём, и если ты не на хорошей позиции, как сегодня оказался Глеб Ретивых, то шансов мало. Он ждал чересчур долго, чтобы начать атаку, а в конце слишком мало места для неё и после поворота уже на стадионе слишком мало дистанции на финишной прямой.

Это тактически сложная трасса, если ты далеко откатился, находишься сзади, то выйти вперёд тяжело. Нужно быть минимум четвёртым, чтобы такая атака принесла успех. С шестого места ловить нечего.

Расширенная квота норвежцев на домашнем этапе? Посмотрите, сегодня тут у мужчин квалификацию прошли пять спортсменов. Для них этот этап очень особенный, потому что для молодых норвежцев это единственный шанс показать себя. Они готовятся именно к этому этапу, подводятся специально.

А мы? Мы сейчас не в лучшей форме. Это правда, которую нужно признать.

Повторится ли ситуация завтра в индивидуальной гонке? Нет, завтрашняя гонка очень важна для квалификации на Олимпийские игры, а отобраться туда в сборной России непросто», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».