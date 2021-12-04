Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — пятая

Сборная Швеции сохранила лидерство в Кубке наций по итогам гонки на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). На втором месте располагается команда Норвегии, третьей идёт сборная США. Россия осталась на пятом месте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 915.

2. Норвегия — 691.

3. США — 415.

4. Финляндия — 348.

5. Россия — 294.

6. Германия — 253.

7. Швейцария — 118.

8. Словения — 90.

9. Италия — 74.

10. Австрия — 38.

Победу в «разделке» в Лиллехаммере одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.