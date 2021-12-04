Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — пятая
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Сборная Швеции сохранила лидерство в Кубке наций по итогам гонки на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). На втором месте располагается команда Норвегии, третьей идёт сборная США. Россия осталась на пятом месте.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 915.
2. Норвегия — 691.
3. США — 415.
4. Финляндия — 348.
5. Россия — 294.
6. Германия — 253.
7. Швейцария — 118.
8. Словения — 90.
9. Италия — 74.
10. Австрия — 38.
Победу в «разделке» в Лиллехаммере одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.
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- 4 декабря 2021
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