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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, женщины, зачёт Кубка наций, 4 декабря

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция лидирует, Россия — пятая
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Сборная Швеции сохранила лидерство в Кубке наций по итогам гонки на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). На втором месте располагается команда Норвегии, третьей идёт сборная США. Россия осталась на пятом месте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 915.
2. Норвегия — 691.
3. США — 415.
4. Финляндия — 348.
5. Россия — 294.
6. Германия — 253.
7. Швейцария — 118.
8. Словения — 90.
9. Италия — 74.
10. Австрия — 38.

Победу в «разделке» в Лиллехаммере одержала шведка Фрида Карлссон, обогнав норвежку Терезе Йохауг на 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула американка Рози Бреннен. Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она заняла пятое место.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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