«У всех случился «залёт». Сергей Устюгов – о неудачных результатах россиян в «разделке»

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в коньковой «разделке» на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Устюгов финишировал с 24-м результатом.

«Рассчитывал быть выше, чтобы приехать на финиш и сил не осталось. У меня был план, я его придерживался, но что-то пошло не так. Быстрые выводы я бы не делал. Нужно посмотреть на пульс, проанализировать. У всех ребят на второй половине случился «залёт», даже у Артёма Мальцева. Единственный, кто ровно всё пробежал – Лёха Червоткин. Видимо, ещё с Руки у него пруха. Эстафета? Я бы предпочёл сбегать первый этап. Никогда его не бегал, а мне интересно потолкаться в этой каше. Но готов бежать там, куда поставят тренеры», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».