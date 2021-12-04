Терезе Йохауг: Сорина всё время цепляла мои палки. Это раздражало

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила, что россиянка Татьяна Сорина доставляла ей неудобства во время коньковой «разделки» на этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия).

Отметим, что большую часть дистанции лыжницы прошли вместе. Йохауг показала второй результат гонки, проиграв шведке Фриде Карлссон, Сорина стала девятой.

«Она реально всё время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало и вело к тому, что я теряла ритм. Вполне нормально посидеть у кого-то за спиной, но ты во всяком случае должна дать немного места и не цеплять палки той, за кем бежишь. Я знаю, что она делала это не специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается», — приводит слова Йохауг Nettavisen.

Также Йохауг спросили, общалась ли она с Сориной после финиша гонки.

«Нет, и не думаю, что буду. Я высказала ей достаточно во время гонки», — сказала норвежка.