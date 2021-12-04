Сервисмен сборной Финляндии: Нисканен сказал, что у него были неконкурентоспособные лыжи

Сервисмен сборной Финляндии Мика Веняляйнен объяснил, почему лыжник Ийво Нисканен сошёл с гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсмен вышел на старт, но примерно на середине дистанции прекратил борьбу.



«Ийво сказал, что у него были неконкурентоспособные лыжи. Спортсмены сами выбирают лучшие лыжи для конкретного дня, а затем мы пытаемся их подготовить с помощью мазей и обработки. Но сегодня что-то пошло не так для Ийво. Знаю, что сегодня мы могли лучше выступить на лыжах, но не все звёзды совпали», — приводит слова Веняляйнена Helsingin Sanomat.

Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Его соотечественники Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрём Нюэнгет заняли второе и третье места соответственно.