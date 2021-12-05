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Норвежские лыжники выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, россияне — вторые

Норвежские лыжники выиграли эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, россияне — вторые
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета, 4x7,5

1. Норвегия — 1 (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:14.58,17
2. Россия-2: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов — отставание +0,2 секунды
3. Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен + 1,2
4. Россия-1: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин +1,4.

Также сегодня, 5 декабря, пройдёт женская эстафета (4x5). Она начнётся в 13:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
05 декабря 2021, воскресенье. 11:20 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:14:58.7
2
Россия
+0.2
3
Норвегия
+1.2
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