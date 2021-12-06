Тренер сборной России объяснил, как победить Йоханнеса Клебо на финише
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление подопечных в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россияне заняли второе место, уступив сборной Норвегии. В концовке Сергей Устюгов навязал борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо.
По словам Крамера, для победы над Клебо нужно использовать другую тактику — отличную от той, что избрал Устюгов.
«Если хочешь обыграть Клебо в спринте (на финише. — Прим. «Чемпионата»), нужно использовать другую тактику. Нужно бежать быстрее на предшествующих отрезках. Но между ними было очень небольшое расстояние», — приводит слова Крамера норвежское издание VG.
Кубок мира по лыжным гонкам – 2021/2022 — полное расписание.
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