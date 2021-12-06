Петтер Нортуг оценил слова Сергея Устюгова о Йоханнесе Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал слова российского лыжника Сергея Устюгова о норвежце Йоханнесе Клебо. После эстафеты в Лиллехаммере, где Клебо опередил Устюгова на финише, Сергей предположил, что Йоханнес не выкладывался на все сто.

«Это правда. Йоханнес был хорош. Но, может быть, процентов на 95. Он шёл впереди и контролировал ситуацию. Гонщики такого уровня очень хорошо чувствуют эти вещи.

Он просто контролировал ситуацию. Думаю, Клебо удивился, что русский парень так близко. Но ещё больше он удивился вашей тактике. Он наверняка ждал атак. Давайте честно: если вы хотите побить Йоханнеса, нельзя откладывать это до финиша. Ничего не получится. Нужно давить на всю с первого этапа. Других вариантов просто нет», — приводит слова Нортуга «Спорт-экспресс».

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