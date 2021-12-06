«Он как я». Петтер Нортуг назвал любимого российского лыжника

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг рассказал, кто является его любимым российским лыжником. Норвежец выбрал двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Я должен назвать Устюгова. Он мне нравится. Он как я.

Мне по душе, как он ведёт себя во время гонок, его стиль. Близка его ментальность. Когда этот парень в такой форме, в какой был в Лахти-2017, он может делать с соперниками что угодно. На это очень весело смотреть», — приводит слова Нортуга «Спорт-экспресс».

29-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

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