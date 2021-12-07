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Вероника Степанова: Йохауг на меня так смотрела — ты умеешь говорить, ты точно русская?

Вероника Степанова: Йохауг на меня так смотрела — ты умеешь говорить, ты точно русская?
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, что не стесняется общаться с зарубежными спортсменками, поскольку ей не мешает языковой барьер. В минувшие выходные Степанова в составе национальной команды одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, с Хелене Марие Фоссесхолм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?»

Я за активность. Зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпиаде в Сочи Крюков с Петуховым выкидывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе, не бояться иметь своё мнение», — приводит слова Степановой журналист «Спорт-экспресса» Владимир Иванов в своём телеграм-канале.

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