Личный тренер Степановой: почему за 2 года в сборной ей не подтянули классику? Есть вопрос

Пётр Яковлев, личный тренер 20-летней лыжницы сборной России Вероники Степановой, выразил недоумение, почему его подопечной до сих пор не подтянули навыки классического хода. В минувшие выходные Степанова в составе национальной команды одержала победу в эстафетной гонке коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«В спортивной школе в связи с ограниченной программой у нас не было возможности полноценно тренировать оба стиля, поэтому решили сделать упор на «конёк», поскольку структура её телосложения, плечевой пояс позволяют делать эффективную силовую работу над увеличением скорости. Я думал, что когда Вероника перейдёт в сборную, то там будет больше времени на тренировки, и она сможет подтянуть классический стиль.
Есть у меня определённые вопросы, почему за два года, которые она готовится в сборной, не могли поднять классику на должный уровень, хотя и в ней у Вероники достаточно неплохо получается. Но резерв для роста у неё огромный, особенно в классическом стиле», — цитирует Яковлева ТАСС.
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