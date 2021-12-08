Сергей Устюгов признался, что «дал по палкам» Йоханнесу Клебо в эстафете в Лиллехаммере

Лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как потолкался на лыжне с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«На меня не жаловались после эстафеты? Пару раз по палкам дал — и Клебо в том числе. Но это нормально, у нас контактный вид спорта. Это в лёгкой атлетике каждый бежит по отдельной дорожке. Лыжи — другое. Раньше вообще локтями толкались, вытесняли с трассы.
Скучаю ли по тем временам? Конечно! Прыгнул вперёд — и закрыл кого-нибудь. Весело. Помню, как на предолимпийской неделе в Сочи Нортуг вот так прикрыл японца. Петтеру дали предупреждение — и всё. Сейчас за такое сразу дисквал», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».
В эстафете сборная Норвегии с Клебо одержала победу, Россия с Устюговым заняла второе место.
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