Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Устюгов по очкам догнал Большунова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, выигравший коньковую «разделку» на этапе Кубка мира в Давосе, возглавил дистанционный зачёт соревнований. Бронзовый призёр гонки россиянин Сергей Устюгов по очкам догнал соотечественника Александра Большунова, не вошедшего в топ-10.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.

2. Александр Большунов (Россия) – 212.

3. Сергей Устюгов (Россия) — 212.

4. Алексей Червоткин (Россия) – 188.

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.

6. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 156.

7. Артём Мальцев (Россия) — 144.

8. Иван Якимушкин (Россия) – 139.

9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 105.

10. Михал Новак (Чехия) — 105…

12. Илья Семиков (Россия) — 100…

21. Денис Спицов (Россия) — 46…

32. Андрей Ларьков (Россия) — 32…

40. Александр Терентьев (Россия) — 20…