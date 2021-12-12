Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Устюгов по очкам догнал Большунова

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, выигравший коньковую «разделку» на этапе Кубка мира в Давосе, возглавил дистанционный зачёт соревнований. Бронзовый призёр гонки россиянин Сергей Устюгов по очкам догнал соотечественника Александра Большунова, не вошедшего в топ-10.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
2. Александр Большунов (Россия) – 212.
3. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
4. Алексей Червоткин (Россия) – 188.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 156.
7. Артём Мальцев (Россия) — 144.
8. Иван Якимушкин (Россия) – 139.
9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 105.
10. Михал Новак (Чехия) — 105…
12. Илья Семиков (Россия) — 100…
21. Денис Спицов (Россия) — 46…
32. Андрей Ларьков (Россия) — 32…
40. Александр Терентьев (Россия) — 20…
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