Клебо опередил Устюгова в «разделке» за счёт мощнейшей концовки. График прохождения гонки

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вышел на второе место в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе благодаря ускорению на последних двух километрах. До этого в ходе забега Клебо лишь однажды вышел на четвёртое место в топ-5, а всё остальное время отставал от конкурентов за места на подиуме.

На том же отрезке, но в меньшей степени, ускорился и россиянин Сергей Устюгов, что позволило ему завоевать бронзу.

Стабильно на позиции лидера на протяжении всей гонки шёл только будущий победитель Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, в топ-10 вошли россияне Артём Мальцев (7-е место) и Иван Якимушкин (9). Александр Большунов финишировал 12-м, практически в одно время с Денисом Спицовым и Андреем Мельниченко.