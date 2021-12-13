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Клебо опередил Устюгова в «разделке» за счёт мощнейшей концовки. График прохождения гонки

Клебо опередил Устюгова в «разделке» за счёт мощнейшей концовки. График прохождения гонки
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вышел на второе место в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе благодаря ускорению на последних двух километрах. До этого в ходе забега Клебо лишь однажды вышел на четвёртое место в топ-5, а всё остальное время отставал от конкурентов за места на подиуме.

На том же отрезке, но в меньшей степени, ускорился и россиянин Сергей Устюгов, что позволило ему завоевать бронзу.

Стабильно на позиции лидера на протяжении всей гонки шёл только будущий победитель Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, в топ-10 вошли россияне Артём Мальцев (7-е место) и Иван Якимушкин (9). Александр Большунов финишировал 12-м, практически в одно время с Денисом Спицовым и Андреем Мельниченко.

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