Тренер сборной России прокомментировал провал Большунова на первом этапе «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал неудачное выступление Александра Большунова в спринтерской гонке на первом этапе «Тур де Ски». Вчера, 28 декабря, Большунов не смог выйти в полуфинал спринта.

«Спринт прошёл как и все спринты этого года. Не нужно делать трагедии. Два года назад Большунов тоже лидировал в полуфинале, садился на спуск и не прошёл в финал. Его накатили на спуске.

Вообще разборки на финише – не сильнейшая сторона Александра. Да и финишная прямая тут короткая. А вот Клебо прекрасно владеет всеми спринтерскими компонентами», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Также тренер прокомментировал выступление своей супруги Татьяны Сориной, которая, как и Большунов, выбыла из борьбы в четвертьфинале.

«У Татьяны Сориной нет чувства скорости. Достаточно много проиграла даже в прологе. Видно, что не хватает коротких ускорений и спарринг-партнёрш для такой работы. Но мы не ставили перед собой такую задачу перед началом сезона, а ещё держали в уме её плечо. Хотя мне понравилось, как она прошла трассу в прологе именно с точки зрения техники», — добавил он.

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