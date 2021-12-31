Видео: Александр Большунов вырывает серебро на финише масс-старта на «Тур де Ски»
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В «Твиттере» выложили видео, в котором показано, как лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. На финише Большунов обогнал и остался впереди норвежца Сьюра Рёте. Россиянин проиграл лишь другому норвежцу Йоханнесу Клебо, чей итоговый отрыв составил 3,4 секунды.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Матч ТВ».
Другой россиянин Иван Якимушкин замкнул первую десятку. Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Алексей Червоткин — 23-м, Глеб Ретивых — 31-м, Илья Семиков — 32-м, Александр Терентьев — 44-м, Артём Мальцев — 46-м.
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