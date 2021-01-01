Большунов и Терентьев не сумели пробиться в финал спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

В Оберстдорфе (Германия) состоялись полуфинальные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».

В них приняли участие три россиянина: Александр Терентьев (2-й), Александр Большунов (5-й), и Глеб Ретивых (22-й).

Терентьев шёл в двойке сильнейших, но упал перед финишем. Большунов занял третье место, Ретивых стал шестым.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины. Финал

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Пол Голберг (Норвегия)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Франческо де Фабиани (Италия)

Калле Хальфварссон (Швеция).

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.