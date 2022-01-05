Тренер сборной Китая Никита Крюков рассказал о трассе Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, тренер сборной Китая Никита Крюков рассказал о специфике трассы Игр-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



«Секретами трассы я, конечно, делиться не могу. А так никому не запрещено сюда приехать. Была предолимпийская неделя в прошлом году, китайцы её проводили, желающие могли прилететь. Понятно, что это было в течение кубкового сезона, и чтобы сюда прилететь, надо было отсидеть в карантине от трёх до четырёх недель, поэтому никто не захотел прилетать. В принципе, страна открыта, но надо не забывать про карантин. В том числе, когда я сюда прилетал, то сидел на карантине четыре недели. Это, я скажу, не совсем приятное время, когда ты один в комнате столько дней.

Трасса сложная, тяжёлая. Когда я увидел её в первый раз, то промелькнула мысль, что эта трасса достойна называться олимпийской. Она находится на высоте, но практически все последние Игры лыжные гонки проходят на высоте, в условиях среднегорья», — приводит слова Крюкова «РИА Новости».