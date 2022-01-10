Тренер сборной России рассказал, как уговорил Наталью Непряеву не сниматься с «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как ему удалось уговорить Наталью Непряеву не сниматься с многодневки «Тур де Ски», которую она в итоге выиграла.

«Буквально накануне соревнований у неё (Непряевой. — Прим. «Чемпионата») пошло покраснение в горле. Когда спортсмен начинает бегать в таком состоянии, очень часто бывает, что это переходит чуть ли не в более серьёзное заболевание, кашель. Поэтому мы очень жёстко пытаемся ограничить спортсменов, чтобы они не бежали в этом случае.

Поскольку мы переехали в климатическую зону, где плюсовая погода и достаточно тёплый воздух, то решили стартовать, посмотреть хотя бы после спринта, каким будет самочувствие. Спринт прошёл, и на следующее утро не было каких-то ухудшений, поэтому приняли решение, что можно стартовать дальше», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

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