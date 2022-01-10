Тренер сборной России рассказал, как уговорил Наталью Непряеву не сниматься с «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как ему удалось уговорить Наталью Непряеву не сниматься с многодневки «Тур де Ски», которую она в итоге выиграла.
«Буквально накануне соревнований у неё (Непряевой. — Прим. «Чемпионата») пошло покраснение в горле. Когда спортсмен начинает бегать в таком состоянии, очень часто бывает, что это переходит чуть ли не в более серьёзное заболевание, кашель. Поэтому мы очень жёстко пытаемся ограничить спортсменов, чтобы они не бежали в этом случае.
Поскольку мы переехали в климатическую зону, где плюсовая погода и достаточно тёплый воздух, то решили стартовать, посмотреть хотя бы после спринта, каким будет самочувствие. Спринт прошёл, и на следующее утро не было каких-то ухудшений, поэтому приняли решение, что можно стартовать дальше», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 10 января 2022
-
11:13
-
11:05
-
10:58
-
08:00
-
07:53
-
00:57
- 9 января 2022
-
23:07
-
23:03
-
21:13
-
14:05
-
13:28
-
13:13
-
13:07
-
12:56
-
10:55
-
00:53
-
00:24
- 8 января 2022
-
22:37
-
19:56
-
16:46
-
16:29
-
13:31
-
13:24
-
12:07
-
10:44
-
09:52
-
08:53
- 7 января 2022
-
22:58
-
22:02
-
12:56
-
11:24
-
09:33
-
09:26
-
07:48
-
04:44