Тренер сборной России: форма Йоханнеса Клебо вызывает вопросы. Есть разные мнения

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о форме трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, который с большим преимуществом выиграл «Тур де Ски», оторвавшись от россиянина Александра Большунова на 2 минуты 3 секунды.

«Естественно, всё это вызывает вопросы. По этому поводу я читал выступления некоторых зарубежных спортивных физиологов. Есть разные высказывания, поэтому что тут говорить. Не все поддерживают одну точку зрения, есть альтернативные мнения. На сегодняшний момент Клебо продемонстрировал великолепную форму, поэтому здесь пока сказать нечего», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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