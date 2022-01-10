Тренер сборной России рассказал, как Большунов пережил поражение от Клебо на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов пережил поражение от норвежца Йоханнеса Клебо, который выиграл многодневку «Тур де Ски» с отрывом в 2 минуты 3 секунды от него.
«Александр — такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удаётся, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь всё и так ясно и понятно. Должно пройти время, чтобы что-то осознать, подумать, наметить следующие шаги, чтобы выходить из определённого состояния и поднимать свою форму», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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