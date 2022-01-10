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Тренер сборной России рассказал, как Большунов пережил поражение от Клебо на «Тур де Ски»

Тренер сборной России рассказал, как Большунов пережил поражение от Клебо на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов пережил поражение от норвежца Йоханнеса Клебо, который выиграл многодневку «Тур де Ски» с отрывом в 2 минуты 3 секунды от него.

«Александр — такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удаётся, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь всё и так ясно и понятно. Должно пройти время, чтобы что-то осознать, подумать, наметить следующие шаги, чтобы выходить из определённого состояния и поднимать свою форму», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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