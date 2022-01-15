Сергей Устюгов: месяц без стартов — это тяжко. Я уже устал от тренировок, хочу гоняться

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от выступления в классической разделке на 10 км в рамках Visma Ski Classics, где занял 39-е место.

«Мы приехали сюда со сбора с места, которое в паре часов отсюда. Приехали специально вчера вечером, чтобы выступить на этих соревнованиях. Сегодня выступили, провели, можно сказать, хорошую тренировку. Не могу сказать, что гонка для меня сложилась удачно, скорее, она как хорошая тренировка. А сегодня возвращаемся туда же, там пробудем до вылета на Олимпиаду. Хотя, может, куда-то переедем и проведём какие-то контрольные старты, потому что для меня тренироваться очень тяжело. Я уже устал от тренировок, хочу гоняться, гоняться и гоняться. Месяц без стартов — тяжко», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».