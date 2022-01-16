Сборная Швеции поменяла место последнего сбора перед Олимпиадой

Сборная Швеция по лыжным гонкам приняла решение перенести последний сбор перед Олимпиадой в итальянское местечко Ливиньо. На подобный шаг, по словам менеджера команды Андерса Бистрёма, которые приводит Expressen, шведская дружина решилась из-за сообщений о высоком уровне распространения инфекции в Зайзер-Альме, где изначально планировалось провести тренировки.
Любопытно, что в Зайзер-Альме подготовку к Олимпиаде завершает сборная Норвегии. Несколько лыжников из этой скандинавской страны уже занимаются на лыжне в окрестностях этого городка. Пока информации о том, будут ли норвежцы в спешке менять свои планы, не поступало.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Норвежские и шведские лыжники считаются одними из главных соперников российских спортсменов во главе с Александром Большуновым.
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