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Сборная Швеции поменяла место последнего сбора перед Олимпиадой

Сборная Швеции поменяла место последнего сбора перед Олимпиадой
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Сборная Швеция по лыжным гонкам приняла решение перенести последний сбор перед Олимпиадой в итальянское местечко Ливиньо. На подобный шаг, по словам менеджера команды Андерса Бистрёма, которые приводит Expressen, шведская дружина решилась из-за сообщений о высоком уровне распространения инфекции в Зайзер-Альме, где изначально планировалось провести тренировки.

Любопытно, что в Зайзер-Альме подготовку к Олимпиаде завершает сборная Норвегии. Несколько лыжников из этой скандинавской страны уже занимаются на лыжне в окрестностях этого городка. Пока информации о том, будут ли норвежцы в спешке менять свои планы, не поступало.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Норвежские и шведские лыжники считаются одними из главных соперников российских спортсменов во главе с Александром Большуновым.

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